El histórico Bryan Ruiz hizo público su diagnóstico de COVID-19

Deseo hacer público que soy positivo COVID-19 porque quiero eliminar estereotipos y el morbo existentes en nuestra sociedad al señalar o discriminar a quienes padecen este virus. El virus afecta a cualquiera. Lo más importante es actuar responsablemente acudiendo a tiempo a un centro de salud cuando tenemos síntomas para evitar contagiar a otras personas, mucho menos a adultos mayores o personas de riesgo. Insto a todos a seguir utilizando mascarilla y a lavarse las manos frecuentemente. Me encuentro bien y espero recuperarne pronto. Ánimo para todos los que padecen el virus. Saldremos adelante ! 👍😷