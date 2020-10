Podría volver el público a los estadios de la Liga MX en 10 días, tras el parón por la fecha FIFA

Por ahora, los clubes de la Ciudad de México no jugarán con aficionados

Pese a que este lunes 5 de octubre la Secretaría de Salud reportó que México alcanzó los 789,780 contagios de COVID-19 y 81,780 defunciones por el virus, las autoridades de la Liga MX han revelado que muy probablemente el público regrese a los estadios después de la fecha FIFA, es decir, en 10 días.

De acuerdo a información de El Francotirador, columnista de Récord, las autoridades de la Liga MX pidieron unos documentos a los equipos que quieran jugar a puerta abierta y de entregarlos en tiempo y forma, sus estadios podrían recibir público en la siguiente jornada que inicia el 15 de octubre.

La información más🔥🔥la tiene el @franco_record 👉Torrado, con problemas en Selecciones Nacionales 👉Se prenden en Gringolandia 👉Prepotencia en el Nido 👉Últimos requisitos sin opción 👉En CDMX tardarán en volver 👉El Jefe se tuvo que bajar https://t.co/q4fnLRQhQU pic.twitter.com/q3jU2m44JO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 6, 2020

“Este lunes hubo una nueva reunión en las oficinas de Doña Liga para seguir ajustando el retorno, y lanzaron la última advertencia para los clubes que quieran abrir: deben mandar los documentos de la implementación del protocolo del regreso del aficionado esta semana con la autorización de la autoridad de su ciudad y de la estatal, de las dos, porque si no lo tienen, no los van a dejar. Así de claro. Y no habrá chance para ninguno que no lo cumpla. No hay de otra.

Además, les reiteraron una básica: no habrá acceso para las porras o barras, nada de grupos de animación, nada de grupos de ningún tipo, así que aquellos equipos que acostumbran todavía a consentir a sus aficionados más intensos, tendrán que hacer una pausa, o la Liga MX le cierra la puerta.

Con todas estas órdenes o requisitos, en las oficinas de Toluca no le ven ningún problema para dejar a los que cumplan que abran ya en la siguiente jornada, en la 14, después del parón por la Fecha FIFA”, escribió el columnista.

El Francotirador también dio a conocer que es muy complicado que los clubes de la Ciudad de México jueguen con público pronto, ya que además de la complicada situación del coronavirus en la capital, la apertura al 30% de los estadios no generaría una ganancia a los clubes: “Para los de la Ciudad de México pinta muy complicada la apertura, pues no sólo ya dijo la Jefa de Gobierno, la doctora Sheinbaum, que no ve pronto que se otorgue el permiso, sino que me contaron que abrir totalmente el Azteca, sobre todo, implica un gasto tan grande que no necesariamente le salen las cuentas a Cruz Azul y América. Para Ciudad Universitaria es algo similar, pero en Pumas no lo ven tan problemático”.

Te puede interesar:

Rotundo no: Los aficionados de Jalisco no podrán volver a los estadios

VIDEO: Jesús Corona comete error grosero y guía a Cruz Azul a la derrota