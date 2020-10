¿Quién ganó y quién perdió?: top 5 de los mejores refuerzos en el mercado de fichajes europeo

Terminó la ventana de fichajes en el fútbol europeo, ni una sola contratación más se llevará a cabo; como siempre hubo ganadores y perdedores en este mar de millones que maneja a los futbolistas como mercancía.. muy cara, eso sí.

Aquí te presentamos la lista de los 5 mejores movimientos del verano de cara ala temporada 2020-21, algunos jugadores consolidados y otros, estrellas emergentes que buscan cambiar el orden del fútbol mundial:

5. Leroy Sané

Como si le faltaran recursos humanos, el todopoderoso equipo alemán fichó antes de terminar la temporada a este jugador que vuela por la banda y genera peligro con cada balón que toca.

Leroy Sané's Bayern career by numbers so far:

2 games

2 assists

1 goal

1 trophy

Not a bad start. 😉 pic.twitter.com/cR1Bx4ZIVP

— Squawka Football (@Squawka) September 24, 2020