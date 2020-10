Acusan a Roberto Palazuelos de abandonar a Bárbara del Regil y Sherlyn con su bebé en pleno huracán Delta

View this post on Instagram

ROBERTO PALAZUELOS ESCAPA DE HURACÁN EN JET PRIVADO!! El actor #RobertoPalazuelos escapa del #HuracanDelta en jet privado; abandona a #BarbaraDeRegil y a #Sherlyn con su bebe. El actor decidió abandonar el puerto de #Cancún en el estado de #QuintanaRoo debido a la inminente llegada del huracán, el cual es considerado el más devastador en los últimos 15 años, y por medio de su cuenta de #Instagram "El diamante negro" compartió una fotografía desde el Aeropuerto Internacional de Cancún a bordo de su lujoso y costoso jet privado, pero se olvide de ofrecerles unos asientos en su avión privado a las actrices. QUE TE PARECE? Tu Equipo #ChismeNoLike #elisaberistain #javierceriani #StoriesNewsByClauKosters @ClaudiaKosters1