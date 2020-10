En la comunidad latina ‘hay entusiasmo, pero no saben por quién votar’

Promotores de salud salen a las calles a tocar puertas para informar a la gente sobre la importancia del voto.

Alrededor de 30 promotores de salud se reunieron el martes en Huntington Park para tocar las puertas de los ciudadanos americanos registrados para votar; el objetivo es motivarlos para que ejerzan su deber cívico.

El lunes 5 de octubre, las autoridades del condado de Los Ángeles enviaron las boletas electorales por correo a todos los angelinos registrados para votar; de esa forma las personas podrán sufragar su voto con anticipación si así lo desean. Esto le evita esperar hasta el 3 de noviembre, para votar.

Los promotores, contratados por las clínicas AltaMed, comenzaron a visitar áreas primordialmente latinas desde hace tres semanas por todo California. En el condado de Los Ángeles se están enfocando en el este y sureste de la zona.

Uno de ellos es Eddy Argón, quien dijo que le motiva salir a tocar puertas principalmente porque quiere ver un cambio en su comunidad, pero sabe que su voto por sí solo no es suficiente. “Se necesitan más votantes”, subraya.

“El voto nos pone a todos por igual. Aquí no importa la situación socioeconómica o si saben inglés o no. Este es el momento en que podemos pedir al gobierno lo que nos interesa”, indicó el residente del sur de Los Ángeles.

Argón expresó que en esta ocasión, las personas han mostrado más interés en el proceso que quieren saber más acerca de lo que hay en la boleta electoral.

“La mayoría de la gente quiere votar pero no sabe por quién votar o por qué votar”, indicó el cabildero.

Las propuestas explicadas

La campaña “Mi voto. Mi salud” de AltaMed es parte de un análisis con el mismo nombre que la entidad de salud realizó en asociación con la campaña de promoción al voto Get Out the Vote (GOTV).

El análisis comprobó que para muchas campañas políticas los nuevos votantes y los votantes que no siempre votan no son el objetivo de la misma forma que las personas de alta probabilidad para votar. Las campañas prefieren continuar persuadiendo a los votantes existentes que intentar ampliar el número de personas que votan en una elección.

Por esta razón, AltaMed está realizando la campaña para acercarse a todos estos votantes de áreas latinas que regularmente son olvidados.

Gabriel Meza reside en la ciudad de South Gate y desde hace cuatro años ha participado como cabildero para las elecciones. Él dijo que en esta elección se ha encontrado a varias personas interesadas en saber de qué se tratan las proposiciones , sobre todo porque en ciertas áreas de bajos ingresos, los votantes no reciben tantos panfletos como en áreas más ricas.

Él indicó que mediante esta campaña ellos son neutros en cuanto a los partidos políticos, pero sí apoyan medidas que afectan a la comunidad.

“Los votantes tienen algo de conocimiento por lo que ven en los medios de comunicación, pero nosotros nos encargamos de darles una explicación más a fondo y les digo cómo puede beneficiar en el futuro”, dijo Meza.

Jennie Carreón, portavoz de AltaMed, expresó que muchos votantes se sienten más en confianza hablando con promotores de AltaMed ya que usualmente es conocida como la clínica local.

“Nosotros los latinos somos los que siempre les creemos al doctor o al maestro”, dijo Carreón. “Y muchos [votantes] no es que no quieran, pero es que no saben, no obstante los promotores toman el tiempo para platicar con los votantes y explicarles si tienen preguntas de las propuestas”.

Antes de comenzar el cabildeo, todos los promotores —alrededor de 70 por todo California— participaron en una clase de dos días donde recibieron entrenamiento. AltaMed se aseguró de que lleven consigo todo el equipo protector necesario para evitar el contagio del COVID-19.

Carreón dijo que cuando se incluyen a los votantes de bajo índice de votación, el tamaño del electorado crece lo cual también ayuda a sus comunidades locales y hace que las campañas posiblemente se interesen por esas áreas en el futuro.

“Las estadísticas demuestran que cuando hablamos con los votantes tres veces, hay un 17% más de posibilidades de que vayan a votar”, dijo Carreón. “Porque para nuestra comunidad mandar mensajes por Facebook no es suficiente”.