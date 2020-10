¡GO-LA-ZO! Higuaín se estrena en la MLS

El argentino Gonzalo Higuaín se estrenó como goleador en la MLS con el Inter de Miami y lo hizo de manera espectacular con un gol de antología.

‘Pipita’ mandó el balón a las redes con un poderoso tiro libre del que ya se está hablando mucho más allá de la MLS.

Al minuto 81’, Higuaín marcó su primer gol al cobrar un tiro libre con gran potencia y el balón tomó un efecto especial para incrustarse casi en el ángulo.

This slo mo, field level shot is everything. We had to do it. 🔉🎶 pic.twitter.com/srxocu6yhu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020