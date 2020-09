Gonzalo Huguaín será el jugador mejor pagado de la MLS ¡Ganará más que David Beckham!

Después de que no entrara en planes con Juventus en el nuevo proyecto que dirigirá Andrea Pirlo, el delantero argentino Gonzalo Higuaín decidió cambiar de aires, abandonar Europa y llegar a la MLS para jugar con el Inter Miami de David Beckham.

Pese a que para muchos pueda parecer que el Pipita se fue a una liga de menor categoría, lo cierto es que tendrá un sueldo de primer nivel, pues se convertirá en el jugador mejor pagado de toda la MLS al recibir un sueldo de $7 millones de dólares al año. Así lo dio a conocer el Miami Herald.

Inter Miami has not officially announced Higuain’s signing, but co-owner Jorge Mas posted a photo with Higuain at MIA and coach Diego Alonso confirmed the player is in town, undergoing medical exams and that he hoped he would join the squad soon. https://t.co/0oWtsSiKbO

— Miami Herald Sports (@HeraldSports) September 13, 2020