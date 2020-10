Premios Herencia Hispana reconocen la heroica labor de los campesinos en Estados Unidos

A pesar de que la gala de este 2020 fue virtual, no dejó de tener momentos inspiradores como el reconocimiento a los trabajadores esenciales

Los cerca de tres millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos fueron este martes el protagonista principal de la celebración de la trigésima tercera gala anual de los Premios Herencia Hispana, que destacaron el aporte vital de los campesinos en medio de la pandemia del coronavirus.

Los prestigiosos galardones de la Fundación Herencia Hispana (HHF), considerados uno de los más altos honores para latinos entregados por latinos, otorgaron el Premio Héroes a los trabajadores agrícolas que este día fueron representados por tres campesinas.

Las trabajadoras, que compartieron el festejo con famosas estrellas como Selena Gómez, Jessica de Alba, Linda Ronstadt, Bad Bunny y Sebastián Yatra, tuvieron la oportunidad de destacar las vicisitudes que han vivido por años, y que se han acrecentado en la pandemia.

María de Jesús Martínez Moya, Raquel Romero y Blanca Arroyo estuvieron presentes en la gala virtual, que tuvo que ser grabada por razones sanitarias, compartieron desde sus hogares y sus lugares de trabajo ya que a pesar de los salarios bajos y la falta de seguro de salud han seguido realizando su labor.

“Los trabajadores del campo no hemos parado porque aunque esté la COVID, si no hay producción del campo no hay comida en los supermercados”, resaltó Romero.

Al recibir el premio las campesinas dieron las gracias por el galardón y al mismo tiempo pidieron al público no olvidarse de quienes se están esforzando para llevar comida a las mesas estadounidenses.

“No vamos a parar porque la gente tiene que comer. Siempre se va a necesitar de los trabajadores del campo”, dijo con humildad Romero en su mensaje.

