Pastor de iglesia de Riverside da positivo por coronavirus tras ir a evento de Trump

El pastor Greg Laurie, líder de la iglesia cristiana Harvest Christian Fellowship ubicaba en la ciudad de Riverside, California anunció que se contagió con el virus en un evento de la Casa Blanca.

I tested positive for COVID-19 last Friday. I have been in quarantine since then. My wife Cathe is also in quarantine with me. I am happy to report that all members of my family have tested negative for COVID. Read more here:https://t.co/X8zQAmVGuO pic.twitter.com/90azc48rel

— Greg Laurie (@greglaurie) October 5, 2020