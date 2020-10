Clarissa Molina, reportera de El Gordo y la Flaca, sorprende con sus clases de canto, pero nadie sabe qué canta

"Casi rompo la pantalla dándole al audio", exclamó una fan

Clarissa Molina sorprendió a sus fans al compartir que está tomando clases de canto. El video con la noticia ha hecho que muchos aplaudan los muchos talentos que ha demostrado tener esta modelo, actriz y reportera de El Gordo y la Flaca.

La dominicana escribió en Instagram: “Devuelta a cantar! 🎤 Back to my singing sessions! Vamos a esto!”. La sorpresa para muchos es que el video no tenía opción de sonido, y los fans se han manifestado de inmediato ante la simpática situación.

“¿Cuál es el relajo? casi rompo la pantalla dándole al audio”, comentó una seguidora. “Niéguenlo si todos le han tratado de subir el volumen porque no escuchan 🤣🤣🤣🤣y el video no tiene sonido”, expresó alguien más. Lamentablemente aunque alguien sepa leer los labios pocos entienden y nadie sabe a ciencia cierta qué y cómo canta.

Algunos fans de Clarissa Molina creen que se lanzará como cantante y que es probable que su primer disco sea en el género de la bachata, el más famoso de su natal República Dominicana, que cuenta con exponentes famosos como Anthony Santos, Prince Royce, Romeo Santos y Juan Luis Guerra entre otros.