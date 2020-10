Conoce al guapo hijo mayor de Julián Gil

View this post on Instagram

Hoy cumple mi hijo ya sus 21 años …! Todavía lo recuerdo recién nacido y me da mucha felicidad y orgullo el gran ser humano que es ❤️ Gracias hijo por venir a este mundo a amar sin condiciones Te amo …!! Pd ya no me deja darle besos de poquito ver próxima foto ahahaha Today my son turns 21! I still remember when you were born and it gives me so much joy to see the man you've become. Thank you son for coming into my life and teaching me to love. Ps, he doesn't let me kiss him like the old times….look out for the next photo