Hermana de Julián Gil le deja un mensaje a Marjorie de Sousa, quien ganó la patria potestad de Matías

La opinión pública ahora está dividida, en un principio el mayor apoyo en este escándalo lo recibió Julián Gil, ahora son muchos los que opinan que la decisión del juez ha sido la mejor

Marjorie de Sousa tiene la custodia total sobre su hijo Matias, esto quiere decir que Julián Gil ha perdido la patria potestad de su hijo. Ahora Marjorie en solitario puede decidirlo todo sin tener que contar con la aprobación del padre de su bebé. Matías ahora es libre para poder salir del país y viajar con la venezolana si ésta así lo decide.

Pero el haber perdido la patria potestad no quiere decir que el actor dejará de apoyar económicamente a su hijo. Gil siempre deberá darle mes a mes el 20 % de sus ingresos a Matías.

Ante los hechos Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil no se ha quedado callada. La tía de Matías le ha enviado un mensaje rotundo a la venezolana y también a Matias: “Díganle a la seńora que no se preocupe Que no se preocupe que su cheque mensual le llegara sin falta …al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico Matías siempre fue y será un cheque al portador”.

Para Matias: “Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones aca te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad”.

La opinión pública ahora está dividida, en un principio el mayor apoyo en este escándalo lo recibió Julián Gil, ahora son muchos los que opinan que la decisión del juez ha sido la mejor, ya que consideran que Marjorie ha demostrado que ella no ha mentido y es además una madre responsable. Ya que cuando el juez le dio la oportunidad de acercarse a su hijo Matias, éste nunca la aprovechó y se alejó más de él.