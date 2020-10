Coronavirus “infecta cada vez más” a niños y jóvenes en América, advierte la OPS

Estados Unidos lidera la lista a nivel mundial

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne ha advertido de que el coronavirus “infecta cada vez más” a los niños y a los jóvenes de la región de las Américas, un colectivo en el que se está cobrando “un alto precio”.

“Más de medio millón de niños, niñas y adolescentes de nuestra región se han infectado y estas cifras siguen aumentando”, ha afirmado la responsable de la OPS, que ha citado como ejemplo los datos de los últimos meses en Estados Unidos, donde los jóvenes de 20 a 29 años representan la mayor cantidad de contagios de coronavirus respecto a otros grupos de edad.

“De hecho, representan más del 20 por ciento de los casos nuevos”, ha afirmado en una rueda de prensa, en la que ha dejado claro que muchos de ellos no saben que están contagiados porque tienen síntomas leves o no presentan síntomas. “Si bien muchos jóvenes no se enfermarán ni necesitarán una cama en la UCI, no son inmunes a desarrollar los efectos graves de la COVID-19“, ha recordado la directora de la OPS.

A fecha de 6 de octubre, la región de las Américas sigue liderando las estadísticas de la pandemia, con más de 17 millones de casos y más de 574,000, según ha explicado la OPS en un comunicado. “Seguimos siendo el hogar de la mitad de todos los casos de COVID y más de la mitad de todas las muertes a nivel mundial”, ha advertido Etienne.

En este contexto, Brasil y Estados Unidos continúan siendo los impulsores de nuevos casos y el número de contagiados está creciendo hasta en países que habían conseguido controlar la primera ola de la pandemia, como es el caso de Cuba y Jamaica.

“De hecho, durante los últimos 60 días, once países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo que es un hecho preocupante cuando los países reabren el espacio aéreo”, ha indicado la directora de la OPS.

Insta trabajar en conjunto

En este sentido, ha señalado que todos los países del continente se han visto desafiados por la pandemia y ha abogado por que todos trabajen juntos para superarlo. “No hay otra manera”, ha recalcado.

Etienne ha puesto de manifiesto que en Estados Unidos, que acumula más del 40 por ciento de los casos en la región, las poblaciones negras, hispanas y originarias tienen casi tres veces más probabilidades de contagiarse de coronavirus frente a la población blanca.

“En las áreas amazónicas de Colombia y Brasil, los pueblos indígenas tienen diez veces más probabilidades de contraer COVID-19 que otros grupos”, ha apuntado. Además, ha afirmado que a la OPS le preocupan las poblaciones de migrantes y refugiados porque pueden estar cada vez más expuestas.

La directora de la OPS ha dicho que su organización ha estado recogiendo datos sobre los efectos de la pandemia en estos colectivos y que ha ofrecido recomendaciones específicas para ayudarles. “A finales de esta semana, la OPS firmará un acuerdo histórico con la Organización Internacional para las Migraciones en el que nos comprometemos a trabajar juntos por la salud y el bienestar de nuestras poblaciones migrantes”, ha explicado.

A pesar del aumento de casos, Etienne ha destacado que las tasas de casos graves de COVID-19 han disminuido en la región. “Hoy en día hay menos personas hospitalizadas y menos que requieren cuidados intensivos, esto se debe en parte a nuestro conocimiento cada vez mayor de este virus y cómo manejar a los pacientes críticamente enfermos”, ha señalado.

“Le pido a las personas de todas las edades que sigan usando mascarillas y practiquen el distanciamiento social para protegerse y evitar exponer a los demás”, ha recalcado.

En la rueda de prensa de este miércoles, los expertos de la OPS han informado de que no están participando en los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus que se llevarán a cabo en Venzuela. El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, ha indicado que la organización ni conocía “ni fue consultada” en relación a este ensayo y ha recordado que la vacuna todavía no ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud

“No hay vacuna precalificada por el momento. La OMS está recolectando la información de todas las autoridades regulatorias de los países en los cuales se están desarrollando los ensayos clínicos de la fase 3 y respecto a esta vacuna, Rusia publicó los datos de la fase 1 y 2”, ha explicado.