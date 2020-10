Graterol vs. Machado: ¿Quién tiene la razón por la pelea entre Dodgers y Padres?

Los playoffs de las Ligas Mayores ahora sí se calentaron. Los aficionados se lo deben a dos peloteros hispanos: Brusdar Graterol de los Dodgers y Manny Machado de los Padres.

El miércoles, ellos protagonizaron un incidente durante el triunfo de Los Ángeles sobre San Diego en el juego 2 de su Serie Divisional de la Liga Nacional, uno que provocó ofensas en el campo y sobre todo polémica sobre quién de ellos estuvo en lo correcto.

Todo comenzó en la sexta entrada cuando Machado bateó un jonrón en contra de Clayton Kershaw. Hasta ese momento, los Padres estaban perdiendo y muy frustrados en la serie. El jonronero de sangre dominicana, con un largo historial de incidentes con otros peloteros, arrojó su bate hacia la caseta de su equipo en una muestra de emoción.

I'm confused why launching your bat back to the dugout is okay but all of a sudden Brusdar Graterol is public enemy No. 1 for launching his glove towards the dugout 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/REbEkHqNdY

En la séptima entrada, los Padres reaccionaron y estuvieron a punto de darle la voltereta al marcador cuando Fernando Tatis Jr. dio un largo batazo por el jardín central que Cody Bellinger atrapó de manera increíble, preservando la ventaja de 4-3 de los Dodgers.

Lo que pasó después fue que el lanzador Graterol, tal vez con aquel gesto de Machado en mente, lanzó su guante y su gorra con mucha euforia. Las repeticiones de televisión luego mostraron al venezolano despedir con su mano y lanzarle besos a Machado al otro lado del infield a manera de burla.

Brusdar Graterol was completely fine. The hat throw. The glove throw. He's fired up for his teammate and team. I loved every bit of it…and then he blew a kiss to Machado. Took it too far.

No love lost between these two teams. This is gonna get interesting. pic.twitter.com/sc0z6Ifwkz

— Danny Vietti (@DannyVietti) October 8, 2020