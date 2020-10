Bellinger le roba jonrón a Tatis Jr. y los Dodgers están a otro triunfo de la Serie de Campeonato

Cody Bellinger, que estaba teniendo otra postemporada difícil con los Dodgers, bateó de jonrón y realizó una fantástica atrapada salvadora, para llevar a Los Ángeles a su segundo triunfo en la Serie Divisional contra los Padres de San Diego, 6-5, el miércoles.

Los Dodgers, que han ganado cuatro juegos en fila en estos playoffs, se pusieron a una victoria de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por cuarta vez en cinco años.

El juego estaba 4-3 en favor de Los Ángeles en la séptima entrada del juego en Arlington, Texas cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. bateó con un corredor en base y dos outs. La joven estrella conectó un cañonazo por el jardín central que Bellinger atrapó saltando contra la barda para robar de un extrabase y tal vez un jonrón que le hubiera dado la voltereta a la pizarra.

Los ánimos se calentaron porque el relevista venezolano de los Dodgers, Brusdar Graterol, festejó en exceso el atrapadón y pareció burlarse de la banca de los Padres, causando una serie de insultos de Manny Machado, según se vio en las repeticiones de TV.

En su siguiente bateada, los Dodgers anotaron dos carreras en un rally propiciado por el buen corrido de bases de Mookie Betts. Elevado de sacrificio de Justin Turner y sencillo productor de Max Muncy pusieron el marcador 6-3 y facilitaron la labor del bullpen.

San Diego, que tuvo el segundo mejor récord de la liga debajo de Los Ángeles, siguió peleando y anotó dos veces en la novena contra cerrador Kenley Jansen para acercarse a 6-5 con doble de Mitch Moreland y sencillo de Trent Grisham, pero Joe Kelly logró el salvamento al dominar a Eric Hosmer con una rola a segunda base con las bases llenas para el out 27.

Abajo en el marcador temprano en el partido, los Dodgers anotaron tres veces en el tercer inning, dos por doble de Corey Seager que remolcó a A.J. Pollock y Austin Barnes, y otra por sencillo de Muncy para impulsar a Seager.

En la cuarta entrada, Bellinger despertó al conectar el primer lanzamiento del pitcher abridor y derrotado Zach Davies y enviarlo sobre la barda del jardín central.

El “MVP” de la Liga Nacional en 2019 prendió el lanzamiento casi con una rodilla en el suelo, en una demostración de poder y puso el juego 4-1.

Mientras tanto, el abridor Clayton Kershaw navegaba tranquilo en la primera apertura de su carrera en su tierra natal, el área de Dallas. El zurdo había permitido una carrera en la segunda por doble productor de Wil Myers.

Clave en el éxito del veterano fue dominar a Tatis Jr. en cada uno de sus tres primeros turnos al bate, las primeras dos veces con elevaditos al infield al primer lanzamiento.

Sin embargo, los Padres sacudieron a Kershaw en la sexta con cuadrangulares espalda con espalda de Machado y Hosmer, uno por el jardín izquierdo y otro por el derecho-central, para acercar a su equipo 4-3.

Back-to-back! The @Padres are down one. 😳 pic.twitter.com/NYVeF7I2ka

Kershaw lanzó 6 entradas con 6 hits, 3 carreras limpias, 6 ponches y 0 bases por bolas. Su récord en postemporada ahora ya no es negativo: 11-11.

Los Dodgers buscarán el boleto a la Serie de Campeonato este jueves (6 pm PT).

En Houston, los Atlanta Braves vencieron de nuevo a los Miami Marlins, esta vez por blanqueada de 2-0 y se colocaron a un triunfo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El abridor Ian Anderson y cuatro pitchers relevistas se combinaron para juego de 3 hits por los Braves, que anotaron por jonrones por segundo día consecutivo de Dansby Swanson y Travis d’Arnaud, quienes conectaron contra el venezolano Pablo López, que fue el derrotado.

.@ian_anderson15 is the third pitcher in #Braves franchise history with back-to-back scoreless starts in the postseason, joining Steve Avery in 1991 and Lew Burdette in 1957.#MixItUp | #ForTheA pic.twitter.com/eQq77p0S9K

— Atlanta Braves (@Braves) October 7, 2020