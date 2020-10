Kristen Stewart celebró su 30 cumpleaños abandonando estos nocivos hábitos

La actriz inició una etapa mucho más saludable y constructiva para su día a día

Kristen Stewart ya no se dejará ver en la vía pública con un cigarrillo en los labios, y menos aún algo perjudicada tras una noche de fiesta. Y es que la protagonista de la saga ‘Crepúsculo’ no dudó en celebrar su 30 cumpleaños, cifra a la que llegó el pasado mes de abril, abandonando tan nocivos hábitos para iniciar una etapa mucho más saludable y constructiva para su día a día.

“Me levanté ese 9 de abril y me dije: ‘Tienes que empezar a mover el trasero’. Estaba bebiendo demasiado en esos primeros tiempos de la pandemia, así que dejé el alcohol y dejé de fumar inmediatamente. Me avergüenza un poco contarlo porque suena como un cliché, pero en cualquier caso esa es la verdad”, ha revelado la que fuera pareja de Robert Pattinson en conversación con la revista InStyle.

Su flamante y renovado estilo de vida ha llevado a la también intérprete de cintas como ‘Still Alice’ a centrarse fundamentalmente en sus proyectos cinematográficos más personales, a los que ha podido dedicar más tiempo del habitual a causa, curiosamente, de la falta de rodajes que ha traído consigo la crisis sanitaria y el período de confinamiento doméstico.

“Llevaba mucho tiempo escribiendo el guion de ‘Chronology’ [película que también dirigirá] y eso ya está terminado. Y tengo otras tres ideas en la cabeza que no había llegado a desarrollar. Ahora han dado un salto de gigante por primera vez“, ha expresado en la misma entrevista, donde también ha desgranado algunas de las actividades que marcan su vida actual. “Paseo a mis perros y, como me siento fatal por el estado del mundo, también he estado donando dinero. Soy bastante optimista, o trato de serlo, intento pensar que las cosas no pueden ir peor de lo que van”, ha sentenciado.