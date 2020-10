LeBron James aparecerá en la caja del mítico cereal estadounidense Wheaties

Hablar de LeBron James es hablar de uno de los jugadores de básquetbol más importantes de los últimos años y quizá de toda la historia. Entre sus logros se encuentran tres campeonatos de la NBA (actualmente está a solo un partido de su cuarto título), dos medallas de oro olímpicas y ahora se suma ser la imagen del cereal Wheaties.

Wheaties es una marca de cereal que es reconocida por mostrar en su caja a atletas de primer nivel, razón por la cual sus empaques se han convertido en un ícono cultural en Estados Unidos y esta semana, se dio a conocer que LeBron será la nueva imagen de la marca.

"Just a kid from Akron” 🥣 Welcoming @KingJames to the Wheaties family along with support from the students and community from @IPromoiseSchool. 👑🧡 #ChampionOfChange @NBA pic.twitter.com/TS4aCGbxvf

— Wheaties (@wheaties) October 7, 2020