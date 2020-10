LeBron James compara a Mike Pence con excremento por a la mosca que se posó sobre él en el debate

La noche de este miércoles, se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. A diferencia de lo sucedido con Donald Trump y Joe Biden, el debate entre el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris se desarrolló en orden.

Desafortunadamente para Pence, tras el debate se viralizó el momento en el que una mosca se paró sobre su cabeza, lo cual ocasionó una gran cantidad de burlas en redes sociales y una polémica comparación que hizo LeBron James.

VIRAL MOMENT: Fly lands on VP Mike Pence's head during the #VPDebate https://t.co/kFgioEs7so pic.twitter.com/d6c0Ooz0zU

La estrella de los Lakers de Los Ángeles subió una historia a Instagram con la imagen de Mike Pence con la mosca en su cabeza, acompañada del texto “ Todos saben cuál es el destino favorito de las moscas, ¿verdad? Sí, lo adivinaron”, seguido de emojis de excremento, haciendo una fuerte comparativa de Mike Pence con popó.

Even LeBron James chimed in on the fly on Mike Pence’s head 🤣💀 pic.twitter.com/fmOx0aYj3U

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 8, 2020