Lucero no quiere hacer telenovelas ‘equis’ y explica que la haría regresar a los melodramas

La estrella ha estado ausente de las telenovelas mexicanas desde el 2012

Lucero está de festejo por sus 40 años de trayectoria. Para celebrar, la cantante hará tres conciertos virtuales para todos sus fans. Pero ha sido en telenovelas en donde ya han sido varios años desde que el público no la ha vuelto a ver.

La última telenovela de la protagonista de “Lazos de Amor” y “Los Parientes Pobres” fue en el 2012 cuando al lado de Jaime Camil protagonizó “Por Ella Soy Eva”. Después realizó una participación especial en la telenovela brasileña “Carinha de Anjo”, una adaptación de “Carita de Ángel”.

Aunque a Lucero si le han ofrecido melodramas para protagonizar, no le ha llegado el personaje indicado para motivarla a regresar a la pantalla chica.

“Sí, he recibido varios proyectos, sugerencias. Me han invitado a hacer diferentes cosas en recientes tiempos pero tengo que decir que no ha sido lo que a mi me gustaría”, dijo la famosa al programa “Hoy”. “Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que yo he hecho antes”.

“Yo no puedo aceptar hacer una novela que me parezca equis o una serie que yo diga, ‘pues mas o menos pero quien sabe.'”