Miami se queda sin debate presidencial y Trump rechaza hacerlo virtual

Era una incógnita qué es lo que iba a pasar con el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden. Estaba previsto celebrarlo el 15 de octubre en el Adrienne Arsht Center de la ciudad de Miami pero, tras el contagio de coronavirus por el presidente, los planes han cambiado completamente.

La Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por sus siglas en inglés) ha informado que el encuentro iba a ser completamente virtual como medida de precaución para evitar mayor exposición y contagios. Sin embargo, Trump ya ha salido públicamente y en una entrevista con Fox Business ha dicho que esa medida “no es aceptable para nosotros” e, incluso, acusó a la organización de intentar proteger a su rival demócrata.

