Un popular rapero de Miami compró un Ferrari con las ayudas del coronavirus

Un rapero del grupo Pretty Ricky ahora enfrenta cargos federales después de que los investigadores confirmaran que obtuvo de manera fraudulenta un préstamo de ayuda para el coronavirus y luego usó el dinero para comprar el Ferrari de $96 mil y otros artículos de lujo.

Diamond Blue Smith, de 36 años, de Miramar (al norte de Miami, fue acusado de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario. Ya ha sido arrestado y compareció el martes ante un juez de instrucción de Estados Unidos en Georgia.

