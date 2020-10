¡Susto de altura! Paracaidista latina sufrió traspiés tras lanzarse de un avión y enredarse con otro en Nueva York

Kristin Silva, una estudiante de paracaidismo, experimentó el susto y al mismo tiempo el milagro de su vida, al sufrir un percance tras saltar de un avión en Gardiner, localidad 80 millas al norte de NYC.

A Silva se le enredó su paracaídas en una hélice después de saltar de un avión y aterrizar accidentalmente en otro, y escapó de la terrible experiencia con sólo heridas leves, dijo la policía estatal de Nueva York en un comunicado.

La joven de 24 años, residene de New Haven (Connecticut) se lanzó al vacío en “Skydive The Ranch”, en el condado Ulster (NY), poco antes de las 2:30 p.m. del sábado y aterrizó en un avión Freefall Express que rodaba en la pista.

Silva se dejó caer en el ala izquierda del avión y sufrió un corte profundo en la pierna cuando golpeó una hélice, dijo la policía estatal. Su paracaídas luego se enredó, dejándola colgando del ala hasta que un testigo ocular del percance la derribó.

La policía dijo que Silva permaneció consciente y alerta a pesar de la herida profunda en su pierna izquierda y otra en la barbilla. Fue trasladada por aire al Westchester Medical Center en Valhalla, en condición estable

Según Patch.com, ese sitio de paracaidismo ha tenido contratiempos en el pasado. En dos incidentes separados este verano, dos hombres murieron después de golpear el suelo a “alta velocidad”. Y otras dos personas fallecieron durante un salto en 2012, dijo el medio.

La escuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios tras el accidente de Silva.

