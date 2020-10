10 cosas que sabemos de ‘Soul’, el nuevo film de Pixar, y cómo ‘Coco’ allanó el camino para sus creadores

El 20 de noviembre Disney estrena el primer film de Pixar con un protagonista afroamericano

¿Qué es lo que hace que tú seas TÚ? Es la pregunta que plantea “Soul”, la última película de Pixar que se estrenará el 25 de diciembre en Disney+, ya que el estudio se ha visto obligado a retrasarla de nuevo por el coronavirus. Originalmente iba a estrenarse el 19 de junio en cine y luego se retrasó al 20 de noviembre. Ayer Disney anunció que su estreno en Estados Unidos será el día de Navidad en su plataforma de streaming y que en los países donde no Disney+ no está disponible se estrenará en cines en una fecha aún no definida.

En cualquier caso, un estreno de la factoría Pixar sólo se da una o, como mucho, dos veces al año, lo que los convierte en un evento para los amantes de la animación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver los primeros 35 minutos de “Soul” y hablar con el equipo que creó el film. Así que te contamos lo que sabemos por el momento.

1. La producción de la película tomó cuatro años y medio. Se hicieron 73,611 storyboards para un film de 89 minutos. Estas películas animadas toman mucho más trabajo que las películas tradicionales “live action”.

2. “Soul” tiene dos directores. Uno es Pete Docter , quien lleva en Pixar desde sus inicios y ha trabajado en otras películas como “Toy Story”, “Monster Inc”, “Inside Out” y “Up”. El otro es Kemp Powers, un periodista de Brooklyn que dejó su trabajo porque su pasión era escribir películas. Powers reconoce que puso mucho de su historia personal en el protagonista de “Soul”.

3. El protagonista de “Soul” es Joe Garner, a quien pone voz Jamie Foxx. Joe es un profesor de música de Queens, Nueva York, frustrado porque su gran pasión es ser pianista de jazz. Es el primer personaje afroamericano protagonista en la historia de Pixar.

4. Pronto en el film Joe da un “mal paso” que le lleva a “El Gran Antes”, un lugar fantástico donde las nuevas almas que aún no han sido emparejadas con el cuerpo al que acompañaran en la Tierra obtienen su personalidad. ¿Suena complicado? Aquí está la magia –y el riesgo como producción– de “Soul”. Pixar nunca ha dejado de innovar, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también con sus tramas, como ya hizo con las alabadas “Up” e “Inside Out”. Para Docter, Pixar es uno de los pocos sitios en los que se respeta a los niños a través de no simplificar los contenidos para que supuestamente los entiendan mejor.

5. El concepto de “antes de la vida” que marca el film es quizá lo más novedoso. Muchas culturas y religiones hablan de lo que pasa después de la muerte, pero hay pocas referencias a lo que pasa antes de la vida. “Soul” basa en la trama en lo que ocurre antes de que un alma “baje” a la Tierra y se una a un cuerpo.

6. No es una secuela de ninguna película anterior de Pixar. Aunque pueda parecer que existe una conexión directa y Docter reconoce que “Soul” e “Inside Out” tocan temas similares, el director asegura que son film con diseños muy direrentes. Power, co-director coincide: “No es una secuela de Inside Out”.

7. Como habrán anticipado por el título del film, las almas tienen un papel primordial en “Soul”. Y no sólo la de Joe. El otro alma clave es el de 22 (voz de Tina Fey). Sin contar demasiado, Joe y 22 forman un curioso binomio: un alma que no quiere “vivir” mira al mundo desde arriba, pero se encuentra con un alma que no quiere morir.

8. La mayor dificultad para los artistas encargados de animar “Soul” fueran las almas. ¿Cómo dibujarlas?, ¿cómo visualizar algo que la gente entiende como etéreo, como aire, un respiro…? En los primeros intentos todo lo que dibujaban se parecía demasiado a un fantasma.

9. La historia transcurre entre dos mundos: Nueva York y “El Gran Antes”. Representarlos fue otro reto. Por un lado, todo el mundo tiene una idea de cómo son las calles Nueva York, la ciudad más representada en la historia del cine, pero los creadores querían dar su propia versión de la Gran Manzana. Por otro, tenían que crear un mundo totalmente inventado, imaginario, fantástico, lo que les dio más libertad creativa.

10. La música juega un papel fundamental es casi cualquier película, pero aquí es un tema central de la trama. La idea de que el protagonista fuera un pianista de jazz vino de un video masterclass de Herbie Hancock.

Por su parte, Jon Batiste compuso música para la película, pero además un video de sus manos tocando el piano sirvió para inspirar a los animadores encargados de construir las escenas de Joe con su piano.

Y 11. La genial “Coco” (2017) dejó huella. Aquella historia basada en la tradición mexicana del Día de Muertos fue un éxito en todo el mundo. Eso lo tuvieron presentes los creadores de “Soul” cuando dudaban si una película sobre un pianista de jazz afroamericano de Queens interesaría a un público amplio. Powers lo tiene claro: “Ser culturalmente específico nos hace ver la universalidad de la naturaleza humana. Un ejemplo es Coco, con el que todos conectamos a través de la cultura de México”.