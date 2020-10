El huracán Delta llegó a tierra cerca de Creole, en Louisiana

El huracán Delta tocó tierra en Luisiana como una tormenta de categoría 2

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La población en el sur de Louisiana está bajo el impacto del huracán Delta que tocó tierra cerca del poblado de Creole a las 6 p.m. CDT. El huracán Delta entró en Louisiana con vientos máximos sostenidos estimados de 100 mph y una presión central de 970 mb o 28,64 pulgadas.

BREAKING: Hurricane Delta makes landfall in Southwest Louisiana, an area that was devastated by Hurricane Laura just over one month ago. pic.twitter.com/3RI8kPb9eV — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) October 9, 2020

Desde horas antes, la fuerte tormenta causó lluvias torrenciales, vientos fuertes y aumento del nivel del mar, en una parte del estado que aún se recupera del paso de un huracán catastrófico hace seis semanas.

Delta es el primer huracán nombrado con una letra del alfabeto griego que toca tierra en Estados Unidos desde que hay registro, señaló el meteorólogo Philip Klotzbach en Twitter:

#Delta has made landfall as a Category 2 #hurricane near Creole, Louisiana, with max winds of 100 mph – the first Greek alphabet named hurricane to make landfall in the continental US on record. pic.twitter.com/bNXzHO5GPC — Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 9, 2020

El nivel del mar está subiendo a lo largo de las costas de Louisiana al paso del huracán, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC):

Water levels are quickly rising along the coast of Louisiana as the center of #Delta approaches. Here are the forecast peak storm surge amounts above ground level. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/9lBGsUPOeK — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2020

Se han emitido advertencias de marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta la desembocadura del río Pearl, incluido el lago Calcasieu, la bahía Vermilion y el lago Borgne.

La marejada ciclónica más alta se predice cerca de Vermilion Bay, con un pronóstico de 7-11 pies de agua.

Con Delta serán cuatro los ciclones que han impactado en Louisiana en esta extraordinariamente activa temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que ha superado a la de 2005.

Según el NHC, que advirtió de posibles tornados en Louisiana y Mississippi, Delta se debilitará rápidamente una vez que toque tierra y para la mañana del sábado, cuando se mueva por el nordeste de Louisiana, se espera sea una tormenta tropical.