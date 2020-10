Nadie sabe de qué color es el hilo dental con el que posó de espaldas la ardiente Maripily Rivera

Le piden a la sexy modelo que abra ya una cuenta en Only Fans

Maripily Rivera levantó las manos para estirar su silueta y posó de espaldas a la cámara. Y aunque es obvio que a penas lleva ropa interior, nadie logra identificar el hilo dental que lleva para presumir en esta fotografía.

El post que superó los ocho mil likes ha hecho que algunos de sus seguidores le pidan a Rivera que abra una cuenta en Only Fans, una página que publica sólo contenido para adultos. “La reina la mas bella esperando fotos de calendario porque no tiras una cuenta de fan only para poder disfrutar mas“, expresó un seguidor ante la foto.

“Que hermoso panorama”, aseveró otro amoroso fan. Pero hay otros que con todo respeto alaban su belleza, y le hacen ver que para ellos no es necesario que ella enseñe tanto, ya que de por sí la consideran hermosa: “Mi amor eres hermosa de por si llamas la atención porqué enseñar tanto si como quiera enamoras“.

Haz cick aquí para ver a detalle la imagen: https://www.instagram.com/p/CGB23mkHCg1/