El triste mensaje de Daniel Arias tras su brutal lesión al inicio de las eliminatorias mundialistas 

La esposa del jugador también escribió unas sentidas palabras

Un terrible suceso sacudió a la Selección de Colombia al inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el lateral derecho Santiago Arias se lesionó el tobillo de la pierna izquierda.

El jugador del Bayer Leverkusen salió del campo a los siete minutos, hasta el momento no se ha dado a conocer un parte médico de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la gravedad de la lesión, pero se estima que la recuperación tome entre cuatro y seis meses.

Luego del incidente, Santiago Arias publicó un sentido mensaje sobre la lesión en su cuenta de Instagram.

“No tengo palabras para describir lo que siento, voy a mentir al decir que me siento bien, pero tampoco puedo decirles lo contrario, estoy triste por la situación. Nadie quiere pasar por una cosa de estas, y menos un futbolista, es lo último que quiere, mi sueño es jugar y mi felicidad es darles alegríaas a todos en la cancha. […] Solo Dios tiene el control de lo que sucede en nuestras vidas. Me duele el corazón más que mi pie, 💔 pero estoy tranquilo, y con mucha fe que todo va a ir mejor”.

Los compañeros del futbolista no podían creer lo que sucedió y dedicaron la victoria 3-0 ante Venezuela.

“La lesión de Arias fue un momento complicado. El equipo dio una gran muestra de solidaridad para Santiago haciendo un buen partido. Sé que esta victoria le dará un aliento para su recuperación”, dijo Luis Fernando Muriel, quien anotó dos goles en dicho encuentro.

Por su parte, la esposa del futbolista también mandó un mensaje de aliento para Arias.

“Mi amor, me duele el corazón de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande 😭

Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”, escribió la modelo Karin Jiménez.