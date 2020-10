Matan a balazos a un joven jugador de fútbol americano en Miami

El nieto de Doris DeBerry era su orgullo y alegría. “No entiendo cómo una persona puede simplemente quitarle la vida a otra”, decía la abuela de Trabis Ward, de 31 años, en declaraciones al canal Local 10 de Miami.

Ward fue asesinado a balazos y despojado de sus joyas en los exteriores de una licorería en Lauderdale Lakes sobre las 12:30am del sábado.

We are saddened to learn of the passing for former Tiger Trabis Ward. Our thoughts and prayers are with his family, friends, teammates and coaches. 🕊 pic.twitter.com/E1JPWTcXJe

— Tennessee State Football (@TennStateFB) October 10, 2020