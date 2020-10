Miami elimina prácticamente todas las restricciones por coronavirus

La ciudad de Miami ha suavizado algunas de sus restricciones a los restaurantes y no hará cumplir su toque de queda hasta la medianoche.

Las nuevas pautas fueron aprobadas por los comisionados de la ciudad y permiten que los restaurantes operen al 100% de su capacidad siempre que las mesas se puedan mantener a una distancia de 6 pies y la capacidad de la mesa esté limitada a 10 personas.

Te puede interesar: Capturan una pitón de casi 19 pies en Miami, la mayor serpiente jamás vista en Florida

Yesterday, October 8, the City established new guidelines.

These new rules bring us one step closer to normalcy but we must remain responsible for ourselves and our loved ones.

Wear a mask • Respect Distance • Enjoy

For more details : https://t.co/i55MLrafqF pic.twitter.com/7RXMd8Cjpy

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) October 9, 2020