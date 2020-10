VIDEO: Simpatizantes de régimen cubano impiden que mujer opositora salga de su casa

Usuarios de redes sociales reprueban la censura y que cuarten la libertad de personas que no piensan como castristas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer opositora al régimen cubano, fue agredida cuando intentaba salir de su casa por simpatizantes del finado Fidel Castro, denunció el periodista Yusnaby Pérez.

En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia a una mujer que pide que la dejen salir de su casa, pero los simpatizantes de Castro se abalanzan en su contra, la insultan y la agreden, al igual que a la persona que está grabando el altercado a quien intentan quitarle el celular o la cámara con la que capta lo ocurrido.

#Cuba: simpatizantes del castrismo no dejan salir a mujer opositora de su casa. Vean lo que ocurre: 😳 #DimeAlgo pic.twitter.com/9qPU1PuhGX — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) October 11, 2020

“Miren escuchen esto no tiene que ser así, nosotros todos somos cubanos, no dejen que nos hagan esto que nos están haciendo, que nos llevan haciendo años echándonos a fajar unos con otros, basta ya de todo esto, nosotros queremos salir, es nuestro derecho, es ilegal, no tienen ningún sentido que no echen a fajar, ustedes pueden ser mis madres, mis abuelas, basta ya, yo no quiero violencia, yo no soy violenta, soy una persona que ha trabajado toda la vida por este país, no soy una delincuente, no soy nada de eso, ¿qué quieren hacer?”, pregunta la mujer a la que no le permiten salir de su casa.

A lo que las personas que la rodean, le responden que no puede salir y aunque insiste en cuestionarles la razón del por qué no puede hacerlo, no le dan un motivo lógico y evitan que salga y de las palabras, pasan a los gritos y agresiones físicas, mientras lanzan vivas a favor del régimen cubano.

Este es el régimen dictatorial cubano que algunos tontos útiles defienden. https://t.co/kiBMl5n9my — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 11, 2020

Ante esta situación, el expresidente de México, Felipe Calderón aprovechó para criticar a quienes defienden a lo que calificó como “régimen dictatorial cubano que algunos tontos defienden”, esto en referencia sin mencionarlo, a algunos integrantes del partido Morena que llevó a la Presidencia mexicana a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También te puede interesar:

Familia es amenazada por colocar bandera de México en casa de Carolina del Norte

VIDEO: ¡Vuelve de donde viniste! grita mujer racista a hispano en estacionamiento de Walmart

VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México

¡Regrese a México! Mujer de Portland grita a empleada tras derramar soda y escupir en carrito de comida

VIDEO: Mujer corre a migrantes cuando ingresan a Estados Unidos, ‘este no es tu país’, les dice