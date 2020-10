Videos: Miles de armenios marchan hacia el consulado turco en LA para pedir el fin de la violencia

Decenas de miles de armenios angelinos y aliados marcharon este domingo hacia el consulado turco en Beverly Hills para condenar la violencia en Nagorno-Karabaj, una región fronteriza con Armenia y Azerbaiyán.

Varios videos muestran la masiva manifestación que arrancó en el área de Fairfax y avanzó hasta Beverly Hills. Los manifestantes portaban banderas armenias y carteles en los que se leían mensajes como “Armenia quiere paz”, “Artsakh es Armenia” o “Turquía es culpable de los crímenes de guerra”.

I’m at the “March for Victory”, a march and protest in support of #Armenia and a call to stand against Azeri and Turkish aggression. Follow this thread for updates. pic.twitter.com/Qny8xmOnHh

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) October 11, 2020