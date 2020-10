Biden regresará este martes al sur de Florida para participar en más actos de campaña

El partido demócrata ha confirmado que el exvicepresidente Joe Biden volverá al sur de la Florida para participar en más eventos de campaña con la comunidad. Específicamente lo hará en el condado de Broward, al norte de Miami, con el objetivo de cautivar el voto de los indecisos de este estado, que se perfila como el clave para estos comicios.

Será el segundo viaje que realiza el candidato demócrata en menos de una semana y la tercera visita que realiza en el marco de la campaña electoral del 3 de noviembre. Las encuestas dan una holgada ventaja a Biden frente a Donald Trump, pero nadie se confía de los pronósticos y prefieren hacer campaña en esta zona.

Hasta el momento se sabe que el exvicepresidente estará en un encuentro para movilizar a votantes y luego, por la tarde, está previsto que pronuncie un discurso en Pembroke Pines dirigido a la población de la tercera edad.

Después, a última hora del día, asistirá a un evento en Miramar aunque no se saben más detalles al respecto.

Joe Biden plans to campaign on Tuesday in Broward County, where he’ll seek votes of constituencies critically important to any Democratic candidate who wants to win in Florida.

Biden’s campaign said Sunday the He would be in Pembroke Pines and Miramar. https://t.co/oJg3ssT6hu

— Le Chat Biden Democrat (@LeChatNoire4) October 12, 2020