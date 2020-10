Reportan urnas falsas de republicanos en el condado de Los Ángeles

El secretario de Estado de California, la autoridad electoral, Alex Padilla, informó este lunes que se encontraron urnas falsas en diversas ubicaciones en el estado, incluido el condado de Los Ángeles.

Funcionarios del Partido Republicano de California reconocieron por su parte que su partido tiene urnas “no oficiales”.

Padilla advirtió que son urnas ilegales y ordenó que las boletas que hayan sido depositadas en esas cajas deben ser devueltas a sus dueños cuanto antes.

DON’T BECOME A VICTIM: Unauthorized ballot drop boxes are illegal. Voters have multiple safe options for returning their ballot: by mail, in-person voting locations, or any official ballot drop box. Find one in your county: https://t.co/XAbpa4nGNE https://t.co/MqugMkhBuu

— Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) October 12, 2020