“Dream Team” histórico: France Football sigue publicando sus nominados al mejor once de todos los tiempos

Una lista polémica que hasta ahora ha dejado fuera a varios futbolistas de época

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El fútbol de la actualidad es el más competitivo de todos los tiempos, jugadores brillantísimos de todas partes del mundo llenan las pantallas con su magia dentro de la cancha, elegir al mejor futbolista año con año es ya my difícil, pero elegir a los mejores de todos los tiempos, es una misión casi imposible.

Pero a esa labor le encanta a la revista France Football, inventora del Balón de Oro y que ahora está en búsqueda del mejor once de todos los tiempos. Así que cada semana presentará a los 10 nominados por posición, elegidos por 170 periodistas especializados alrededor del mundo.

La publicación francesa ha ido presentando semanalmente a los nominados por posición para al final seleccionar al mejor once de todos los tiempos, o mejor dicho, el Ballon D’Or Dream Team.

¿Estarán nominados Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Nos enteraremos la próxima semana.

Estos son los nominaos hasta ahora:

Mejor arquero

🧤 Let's start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteamhttps://t.co/7sHyU2ev4m pic.twitter.com/uR6DEpukH7 — France Football (@francefootball) October 5, 2020

Mejor defensa central

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/dOeHb2zxwR pic.twitter.com/8Ub7FYKy0Y — France Football (@francefootball) October 5, 2020

Mejor defensa lateral derecho

The 10 nominees as best right back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/FlVHsFhjUo pic.twitter.com/55rbQzeWcO — France Football (@francefootball) October 5, 2020

Mejor mediocampista defensivo

🌟Let's start for today with 20 nominees as the best defensive midfields of all time !https://t.co/WBc1UIC3JW#BOdreamteam pic.twitter.com/EqRN7UnzLl — France Football (@francefootball) October 12, 2020

Mejor mediocampista ofensivo