Cómo los extrañábamos: dos años después, otra vez Leo Messi vs. Cristiano Ronaldo

Han pasado ya dos años desde su último enfrentamiento y la verdad es que el fútbol mundial necesitaba una nueva dosis de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y en esta temporada tendremos, al menos, dos partidos gracias a la UEFA Champions League.

Barcelona y Juventus se enfrentarán en la primera ronda de la competencia europea lo que significa que jugarán en la Ciudad Condal y en Turín en la primera instancia con la posibilidad de volverlo a hacer en la etapa de eliminación directa en el 2021.

En total, estos equipos han jugado 13 veces en Europa, con cuatro triunfos del Barça (la final de la Champions del 2015 es el más recordado), cinco de los juventinos y cuatro empates.

En el plano individual, tenemos el duelo que acapara las miradas: 35 encuentros en los que se han enfrentado el capitán del Barça y el luso con un balance claramente favorable al argentino: 16 victorias por 10 y 9 empates.

Por primera vez en TODA la historia tendremos un Cristiano vs Messi en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Un par de partidos entre el Barça y la Juventus que nos permitirán disfrutar de dos duelos más entre los mejores futbolistas de la época. THE BEAST VS THE BEST. pic.twitter.com/N54LMitFEH

— Invictos (@InvictosSomos) October 1, 2020