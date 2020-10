Le prohíben viajar por su escote, pero encuentra una ingeniosa solución

Cuando Kayla Eubanks estaba a punto de abordar un vuelo de Southwest Airlines, un empleado la detuvo y le dijo que estaba violando el “código de vestimenta” de la aerolínea y que no podía viajar así.

Eubanks documentó el incidente con una serie de tweets y videos.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020