Senadores republicanos no están centrados en segundo cheque de estímulo sino en elegir a jueza de Trump

El presidente Donald Trump quiere que los senadores aceleren la votación sobre su candidata al Tribunal Supremo, la jueza Amy Coney Barrett, para que puedan centrarse en el paquete de estímulo, según el mismo publicó en Twitter.

Sin embargo, no parece que republicanos y demócratas vayan a llegar a un acuerdo inmediato tras las audiencias de confirmación -que empezaron este lunes y acabarán el jueves.

“Los republicanos le está dando a los demócratas mucho tiempo, que no es obligatorio, para hacer sus declaraciones interesadas sobre nuestra nueva gran futura jueza de la Corte Suprema. Personalmente, me retiraría, aprobaría e iría a por el estímulo para el pueblo“, escribió el presidente en la red social.

The Republicans are giving the Democrats a great deal of time, which is not mandated, to make their self serving statements relative to our great new future Supreme Court Justice. Personally, I would pull back, approve, and go for STIMULUS for the people!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020