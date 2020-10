Sergio ‘Kun’ Agüero aseguró que Messi es muy quejón durante a concentraciones de la selección

Sergio ‘Kun’ Agüero compañero de habitación de Lionel Messi con la selección de Argentina confesó que el astro del Barcelona siempre se queja de todo.

“Messi es muy quejón. Por ejemplo, entrenamos en la tarde y llegamos siete y pico al hotel. Comemos a las nueve, entonces hay tiempo, pero Leo llega y se baña al toque. Entonces yo me quedo en calzoncillos en el cuarto, pasa el tiempo y faltando media hora ya me empieza a decir que en 30 minutos hay que bajar a comer. Me apura. Entonces yo me quedo con el celular, me hago tonto y él de nuevo ‘dale, que quedan 10 minutos’ y yo ‘para’. Él me dice ‘siempre llegamos tarde, hace una hora que estamos acá’ y yo ‘ahí voy’”.

El ‘Kun’ explica que tiene una gran amistad con Messi ya que desde los 17 años concentran juntos, “yo ya tengo 32 y él un año más. Somos como un matrimonio desgastado ”, dijo Agüero.

Mientras tanto la selección de fútbol de Argentina venció este martes por 1-2 a la de Bolivia, que no pudo hacer valer su condición de local en los 3,600 metros de altitud de La Paz en la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

Lautaro Martínez en el minuto 45 y Joaquín Correa en el 79 dieron el triunfo al plantel de Lionel Scaloni, mientras que Marcelo Martins Moreno hizo el gol del honor para la Verde en el minuto 24, en el encuentro disputado en el fortín de la Verde, el estadio paceño Hernando Siles.

Argentina sumó tres puntos más, con lo que llega 6, en tanto que Bolivia registró su segunda derrota al hilo en las eliminatorias.

