Antes de que la corrieran, Carolina Sandoval ya se quería salir de ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo

"Mi error fue no haber tenido los ovarios, como decía Jenni Rivera"

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval salió de “Suelta La Sopa” este año y por ende de Telemundo. La conocida “Venenosa” ahora se ha dedicado a impulsar sus redes sociales y mostrarse en diminutos atuendos para el deleite de todos sus admiradores.

A pesar de que la corrieron del programa de espectáculos y no se pudo despedir de su público al aire, la crítica ya tenía tiempo queriéndose salir del show. En una nueva entrevista, Sandoval revela que ya no estaba agusto en el programa de chismes.

“Desde finales del año pasado”, dijo Sandoval a TVyNovelas sobre desde cuando ya no se sentía cómoda en el programa. “Antes de la pandemia había cosas que no iban de la mano con mis intereses, yo ya no quería hablar de un tema 30 segundos, tener que competir por hablar y levar la contraria, así no estuviera en contra; yo ya no quería seguir en la dinámica de tener que ser la mala de la historia sólo por llamarme “La Venenosa”.

“Mi error fue no haber tenido los ovarios, como decía Jenni Rivera, para haberme ido hace tiempo, cuando empecé a volar, que me les hice más grande de lo que ellos pensaron, porque me subestimaron. Lo digo con todo el respeto, no con resentimiento”, agregó.