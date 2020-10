Ivanka Trump violó la ley federal 8 veces en 2 días, según reportes de una agencia de control

Citizans for Ethics dice que Ivanka Trump estaría supuestamente violando la Ley Hatch de 1939, porque ciertos empleados del gobierno no pueden usar su puesto para promover la actividad política partidista

Ivanka Trump violó la ley federal con ocho tuits en dos días al promover la campaña de reelección de su padre, el presidente Trump, mientras trabaja como empleada del gobierno, según el organismo de control Citizens For Ethics.

La biografía de Ivanka Trump en Twitter incluye su papel como asesora principal del presidente.

Las violaciones van en contra de la Ley Hatch de 1939, que estableció que ciertos empleados federales no pueden participar en políticas partidistas “para garantizar que los empleados federales asciendan en base al mérito y no a la afiliación política”.

La Ley Hatch prohíbe a los empleados federales utilizar el poder de sus puestos oficiales para impulsar resultados políticos partidistas.

Los empleados gubernamentales con carrera apolítica se han enfrentado a graves consecuencias como el despido o la suspensión sin goce de sueldo por infringir la ley. Pero incluso cuando el presidente Trump ha hecho campaña con un mensaje de “ley y orden”, ha permitido que más de una docena de funcionarios de la Casa Blanca y altos cargos de la administración violen la ley y no enfrenten consecuencias.

Aquí están los ocho tweets recientes de Ivanka Trump que violaron la ley, según Citizens for Ethics:

Barnstorming the Fox Cities today! The great people of Wisconsin delivered for @RealDonaldTrump in 2016 and will do it again!! 🇺🇸 pic.twitter.com/uZnoj9VW4d — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 13, 2020

I am excited to be back in Wisconsin campaigning for @realdonaldtrump today! Mail-in absentee voting has already begun — to get everything you need to cast your vote for President Trump visit https://t.co/mandNoVSSl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 13, 2020

Loved visiting the great city of Las Vegas to support ⁦@realDonaldTrump⁩ re-election campaign! My father has cut taxes, maintained historically close ties with Israel and rebuilt our great military. Nevadans know he will continue to fight for them for four more years! 🇺🇸 pic.twitter.com/JFdz8xVASg — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 12, 2020

Local supporter Eric Wnuck on @IvankaTrump's visit to Arizona yesterday: "I think she helps motivate people and really energizes people to make them want to go vote for @realDonaldTrump"🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/BTgBXpTJa7 — Carolina H. (@CarolinaLHurley) October 12, 2020

Under President Trump’s leadership, Arizona is leading the Great American Comeback for the country. 🇺🇸 Great being back in Phoenix today campaigning for ⁦@realDonaldTrump⁩ pic.twitter.com/XPlmX9JRcI — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 12, 2020

Headed back to the great state of Arizona to campaign for @realDonaldTrump this Sunday! 🇺🇸 https://t.co/Zo2ri22c7I — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 11, 2020

La Oficina del Asesor Especial, una pequeña agencia federal que hace cumplir la Ley Hatch, descubrió que cuando un funcionario del gobierno usa una “cuenta de Twitter con fines oficiales, la Ley Hatch le prohíbe usar esa cuenta para participar en actividades políticas”.

Ivanka Trump, que usa su cuenta @IvankaTrump para asuntos políticos y gubernamentales, al parecer está usando recursos del gobierno como su tiempo, cargo y posición, para impulsar los mensajes de campaña.