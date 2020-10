Sofia Richie aún no se recupera de su ruptura con Scott Disick, y dicen que todo ha sido por culpa de Kourtney

Parece que el problema entre los dos ha surgido a raíz de que el empresario aún esta enamorado de su ex esposa, la madre de sus hijos

La modelo Sofia Richie y el empresario Scott Disick no se han reconciliado finalmente pese a esos acercamientos puntuales que protagonizaron el pasado verano. Y como han revelado ahora fuentes de su entorno a la revista Us Weekly, la hija de Lionel Richie todavía no ha superado tan dolorosa ruptura, hasta el punto de que a día de hoy ni se plantea rehacer su vida sentimental.

“Sofia realmente trató de que las cosas funcionaran entre ellos cuando rompieron la primera vez. Pero Scott no fue nada receptivo en su momento y no han vuelto a hablar desde entonces. Para Sofia ha sido muy duro, todavía se está recuperando y ahora mismo no tiene intención alguna de iniciar una nueva etapa sentimental“, ha explicado un informante.

Las dos celebridades comenzaron su ya extinta relación en 2017, dos años después de que Scott se separara de Kourtney Kardashian. Aunque el romance parecía ir viento en popa, a tenor de las fotografías que ellos mismos compartían y de sus constantes declaraciones de amor, el pasado mayo ambos optaron por tomarse un ‘descanso’ que ahora parece haberse tornado en definitivo.

“Scott siempre va a estar enamorado de Kourtney, y eso es algo con lo que Sofia ha estado lidiando continuamente desde hace tres años. Y nunca ha sido fácil“, ha añadido el mismo confidente.