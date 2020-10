Melina León es hospitalizada por complicación con el COVID-19

"Ha sido admita por pulmonía viral, se encuentra estable con buenos niveles de oxigenación"

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de anunciar que había dado positivo en el test de COVID-19 en la última gala de ‘Tu Cara Me Suena’, Melina León debió ser hospitalizada con pulmonía viral.

Así lo confirmó el cardiólogo Luis Ortiz-Muñoz, quien la está atendiendo en la ciudad de Miami, donde se encuentra para formar parte del reality de los domingos de Univision.

“Ha sido admita por pulmonía viral, se encuentra estable con buenos niveles de oxigenación. Todos los marcadores inflamatorios están dentro de los niveles normales. Esperamos su pronta recuperación”, explicó el doctor puertorriqueño quien atiende a la cantante en la ciudad de Miami.

Melina, quien dice estar tranquila y pide a todos sus seguidores que oren por ella y por su salud ya que lo que más extraña es poder estar con los suyos cerca.

“Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzman me sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando. Mi intención era hacer un video hoy pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas . Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo.

Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie . Yo siempre salía con mi mascarilla, y considero he tomado todas las precauciones recomendadas por los expertos de salud. Por Favor, esto no es relajo y a todos nos puede dar de diferentes maneras. En mi caso tengo todos los síntomas y les cuento que es horrible. Pero en nombre de mi amado Padre saldré de esto con más fuerzas para estar de vuelta en los escenarios”, fue parte del comunicado que compartió Melina cuando anunció que era positiva.

Recordemos que no es la única que tiene coronavirus dentro de ‘Tu Cara Me Suena’. El primero fue Llane y después del anuncio de Melina, le siguió Sandra Echeverría y, aunque no se ha confirmado ni quien, ni se es cierto, se habla de un cuarto positivo al virus.

¿Qué pasará con el show?, ¿será puesto en pausa?, ¿irán todos en cuarentena?

Hasta el momento lo único que ha dicho Univision es lo siguiente:

“En Univision, nuestra prioridad principal es la salud y seguridad de nuestros equipos, participantes y la comunidad. Trabajamos de cerca con nuestro equipo de Seguridad Global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al COVID-19″.