Ricky Martin crea una manera nueva de escuchar los sonidos como necesidad de sanar

"Le hablé a mi equipo y le dije: ‘Yo no sé lo que va con esta pandemia, lo que yo sí se es que vamos a encontrar algo que va a ayudar a la gente a sanar"

El 2020, uno de los años más difíciles, Ricky Martin supo sobreponerse hasta de sí mismo, de su angustia, su incertidumbre y sus ganas de ser ese superhéroe que salve al mundo de la pandemia, cuando debía entender que primero debía estar y proteger a su familia.

Y de esta angustia, incertidumbre y desesperación porque, por primera vez en su vida no iba a hacer lo único que sabía hacer: subirse a un escenario y entregar su música, nació un EP, ‘Pausa’, que tiene 6 nominaciones Latin Grammy y la creación de una nueva forma de escuchar música: Orbital Audio, la inmersión del sonido.

RICKY SE CONFIESA:

“Lo único que he hecho toda mi vida era estar en un escenario, me estaba volviendo loco y no era yo el único…. Le hablé a mi equipo y le dije: ‘Yo no sé lo que va con esta pandemia, lo que yo sí se es que vamos a encontrar algo que va a ayudar a la gente a sanar, ¿qué es eso? No sé, pero acuérdense que así va a hacer’… Desde la intención inicial era crear algo para poder suavizar un poco la ansiedad que todos estamos viviendo”, nos dice Ricky vía Zoom, desde su casa de Loa Angeles, en una entrevista exclusiva en donde, una vez más abre la intimidad de sus sentimientos.

Orbital audio es una manera de sentir los sonidos diferente, es, literalmente, meterse dentro de ellos, y solo se logra a través de escuchar con audífonos, no importa si son muy sofisticado o básicos. La primera prueba fue el EP de Ricky, ‘Pausa’, en donde, incluso después de grabarlo, hizo esta versión. Pero su intensión es ir mucho más allá, y por eso habla de sanación.

“Aunque comenzamos con la música, todo divertido, todo bonito, qué tal si podemos crear una aplicación, o trabajar un aplicación de bienestar, que se enfoca en la meditación… Hemos empezado a hablar con personas que trabajan en la salud y me dijeron: ‘Ricky, siento que aquí puede haber algo que puede ayudar a las personas que tienen Alzheimer, que en algún momento tuvieron algún derrame cerebral’. Es mucho lo que está pasando, los tentáculos son de un poder, son de sanación”, nos cuenta emocionado ya imaginando las vidas que se pueden cambiar.

Una de las primeros test que tuvo que pasar la creación de Martin Music Lab, quizás uno de los más difíciles, fue la opinión de sus hijos mayores, Matteo y Valentino :

“Ellos cuando escucharon en orbital audio, me dijeron: ‘Wow, que loco. Papi, qué cool está esto’… Pero cuando yo les dije la posibilidad que, a lo mejor, en el futuro, van a poder jugar Fortnite en orbital audio se volvieron locos, y obviamente ellos inician estos pensamientos creativos”.

Se refiere no solo a la posibilidad de llevarlo a los video, sino al cine, a la idea de poder ver en un tablet, un teléfono o una computadora una serie, una película con ese sonido. Incluso hasta fantasea con la posibilidad de hacer un concierto en Orbital audio.

Ricky, se pone serio, pensativo y aunque dice estar lleno de agradecimiento por los logros en un año tan difícil, aclara que él no la pasó bien, y que eso no le hace perder la empatía con quienes la están pasando muy mal.

“Hay muchas personas que están pasando por el momento más difícil de sus vidas, entonces yo venir acá y: ‘Mira lo que logré en plena pandemia’… Conste no ha sido fácil para mí tampoco… Mucha gente puede decir: ‘Ay, Ricky Martin, en su mansión’… No, yo he pasado por mucha angustia, por mucha incertidumbre, ha sido bien difícil. Afortunadamente vivo de la música, la música es mi religión, me provoca mucha clama, pero también me provoca euforia. He podido canalizar todas estas emociones, que son un poquito destructivas, en algo que con una buena intención ha logrado liberarme de la angustia, pero seguimos el día a día, esto no va a pasar rápido como mucha gente dice… Ha sido un trabajo bien intenso de introspección“, asegura.

Pero, ¿cómo está Ricky hoy?

“Estoy en calma y celebro los logros… No todos los días estamos con la sonrisa y el optimismo, yo tengo casi 11 meses que no veo a mi papá, y como yo hay millones de personas que está pasando por lo mismo y me enfoco y se me aguan los ojos, pero ya pronto estaré viajando a Puerto Rico y podré darle un abrazo a mi papá que tanto extraño y tanto necesito”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: