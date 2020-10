Trump dice no recordar la última vez que dio negativo antes de debate con Biden

El presidente Donald Trump dijo este jueves durante un foro en directo con votantes que se siente “bien” después de dar positivo en coronavirus hace dos semanas. Sin embargo, no contestó con seguridad a la pregunta sobre si había dado negativo antes del primer debate presidencial en el que se enfrentó al candidato demócrata, Joe Biden.

A la pregunta sobre cuándo se había realizado el último test COVID para cumplir con los requisitos de la Comisión Nacional de Debates Presidenciales, el mandatario contestó que “probablemente lo hice y probablemente di negativo el día anterior“.

Pero Trump no fue claro, a pesar de la insistencia de la moderadora, Savannah Guthrie. “Posiblemente lo hice, posiblemente no”, replicó el mandatario, que prefirió dejar la respuesta en el aire. Sí añadió que no tiene síntomas.

Here’s Trump making a total mess of the question about when his last negative coronavirus test was during the NBC town hall pic.twitter.com/X8f1pCBoaD

— Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2020