Arrestan al hombre que pudo matar al anciano hispano de 93 años a puñaladas en su casa de Miami

La policía de la ciudad de Miami arrestó a un hombre de 56 años relacionado con el asesinato de un anciano de 93 años a puñaladas en el vecindario Silver Bluff Estates de Miami.

Kenia Fallat, portavoz del Departamento, dijo que los investigadores creen que Silverio Fonte estuvo involucrado en el asesinato de Humberto Mijares. Fonte, un delincuente convicto, enfrenta ahora un cargo de asesinato en segundo grado con un arma.

Te puede interesar: Crimen latino: Una hija encuentra a su padre apuñalado en el interior de su casa de Miami

Hace unas dos décadas, Fonte fue arrestado por asesinato en el condado de Miami-Dade. Fue declarado culpable en 2003 y sentenciado a 20 años y seis meses de prisión. El Departamento Correccional de Florida lo liberó el 18 de noviembre de 2017.

La muerte de Mijares aterrorizó a la tranquila zona al sur de Coral Way, donde era conocido como un vecino amigable que amaba a los animales, especialmente a los perros y gatos.

Teresita Menéndez dijo que encontró al perro de Mijares, Bigotes, vagando solo el martes por la noche. El miércoles por la mañana sabía que era probable que el perro hubiera presenciado el asesinato de Mijares.

Te puede interesar: 80 escuelas de Miami reportan casos de coronavirus: la lista completa

Property records show the home is owned by Humberto Mijares who neighbor Teresita Menendez says was 93-years-old. She is caring for his dog ‘Whisky’ – her first clue she said something was not right – when the dog was roaming outside the evening *before* the disturbing discovery. https://t.co/kPkBdHvx6h pic.twitter.com/paOYDX93Mt

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) October 15, 2020