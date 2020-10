Crimen latino: Una hija encuentra a su padre apuñalado en el interior de su casa de Miami

Las autoridades de Miami están llevando a cabo una investigación tras saber que un anciano había sido encontrado asesinado en su casa del sur de la Florida. Los oficiales llegaron a la escena del crimen sobre las 9am en la cuadra entre la 22nd Terrace y la 23rd Avenue del Suroeste.

La policía dijo que una mujer llegó al lugar y encontró a su padre 93 años sin vida. Los detectives continúan investigando los hechos y no se han dado detalles sobre cómo murió el anciano.

MIAMI STABBING: Police are investigating after an elderly man was found dead Wednesday morning inside his home in Miami. https://t.co/oT08l6HeGY

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 14, 2020