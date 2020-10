Yadhira Carrillo sale en defensa de su hijastro, quien se rumora padece depresión

La actriz reveló que su hijastro la está pasando mal como todos en su familia, pero es muy responsable y deportista

Fue durante un encuentro con el programa ‘Suelta Sopa’ afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, de la Ciudad de México, en donde Yadhira Carrillo salió en defensa de su hijastro, Juan Collado Jr., quien en días recientes se rumoró podría padecer depresión.

La información surgió gracias a un video que circuló en Instagram, en donde se ve al hijo del abogado, Juan Collado, en estado inconveniente cantando acompañado de un grupo de amigos. Sin embargo, fue la misma actriz quien aclaró que, aunque no ha sido un proceso fácil para la familia, el joven es muy responsable y deportista, acabando con las especulaciones que surgieron en redes sociales.

“Muy mal (la está pasando), es tan fuerte, siempre sonríe y está para todo el mundo sonriendo. Es un niño tan responsable se levanta tempranito hace dos horas de ejercicio igual que el padre. Se va a trabajar impecable, para la oficina a checar lo que tenga que ver y atento para lo que se ofrezca. Está con su papá desde el día uno“, reveló la estrella de televisión.

Así fue como la actriz, quien actualmente promueve la adopción de perritos de la calle, negó que algún integrante de su familia padezca depresión:

“No, no hemos llegado a ello, pero nos ocupamos de hacer muchas cosas buenas. No, es un sol, es bueno“, reveló, dejando ver que mantiene una excelente relación con todos los miembros de su familia, incluyendo a los hijos de la también actriz, Lety Calderón, a quien aseguró admira, pero prefirió no dar más declaraciones:

“Todo el cariño del mundo, como no si son hijos de mi esposo y mi esposo me ha dado todo lo que tengo. También a su mamá la respeto muchísimo se lo he dicho“. finalizó.