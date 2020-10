Arrestada una maestra hispana por abusar de dos niños con necesidades especiales en su escuela de Miami

Una maestra de escuela primaria del Distrito Escolar de Miami-Dade enfrenta cargos por negligencia y abuso infantil a dos niños en su escuela de Miami. Ya ha sido despedida.

La mujer, identificada como Graciela Reyes-Marino, de 60 años, era maestra de necesidades especiales en la escuela primaria Auburndale. Está acusada de agarrar a un estudiante de la muñeca y escoltarlo a un baño. Luego, lo empujó al baño y le cerró la puerta. El informe dice que Marino-Reyes luego dejó al niño confinado y sin supervisión durante tres o cuatro segundos.

