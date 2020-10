Carolina Sandoval expone a su esposo en la cama y le dicen: “Ridícula que falta de respeto…”

Los fans están molestos y le dicen: "Tu esposo parece tu títere, creo que como esposa ya sobre pasaste la línea"

Parece que esta vez Carolina Sandoval traspasó todos los límites. La venezolana compartió un vídeo para “El Trasnocho con Caro” en donde expuso a su esposo en la cama y las críticas van de mal en peor.

Uno de los primeros mensajes en leerse ante el vídeo reza de la siguiente manera: “Ridícula que falta de respeto hacia el esposo. ¿Qué no tiene derecho a dormir tranquilo aunque ronque como león?.

La pregunta con la que arrancó el tema del trasnocho lo dice todo: “Como prefieres a tu esposo 🤣🤣🤣 que se tire p#dos o que ronque como un León”. Por esta razón exhibió a su pareja ante la mirada crítica del público, pero parece que esto no le causó mucha gracia a sus seguidores.

Entre risas y bromas le dijeron algunos: “Déjalo en paz” ó “Qué mala eres”. Pero otras seguidoras agradecieron el espacio para poder expresar algunos de los “problemas” que ellas también enfrentan cuando sus esposos roncan como un león.

Sin embargo, hay quienes no entienden cuál es la necesidad de Carolina Sandoval de exponer a su esposo al ridículo público: “Por que hacerlo quedar en ridículo… Pobre Nick“. Otros incluso le piden que proteja el autoestima de su pareja: “Debe estar incómodo. Hay que respetar su privacidad. No minar su autoestima y demostrarle respeto”.

Hay quienes creen que por las caras que Nick hace cuando se ve expuesto de esta manera, se nota que él parece no estar muy a gusto con estos hechos: “No me lo tomes que mal pero a veces tu esposo hace unas caras en donde demuestra que no está cómodo de la manera en que lo sobajas más que tu esposo parece tu títere, creo que como esposa ya sobre pasaste la línea tal vez no lo vez pero le haces mucho bullying y de lo gracioso pasa a lo grotesco a veces el no quiere salir en los vídeos y a fuerzas lo sacas y se nota su incomodidad“.