Chiquibaby: “Estoy súper honrada y humildemente agradecida con Telemundo”

Conducirá por primera vez 'Detrás de la Fama' y la alfombra de los Premios Billboard

Stephanie Himonidis sabe que el cielo no es el límite y está lista para demostrar que eso no solo es un dicho… Conduce ‘Un Nuevo Día’, tiene su programa de radio que se escucha a nivel nacional en Estados Unidos y ahora recibió la posta de quien de compañera se convirtió en una amiga, Rashel Díaz, pues este año tiene a su cargo la conducción de las entrevista de ‘Detrás de la Fama’, el sábado 17 de octubre a las 7/6 PM Centro por Telemundo, y la conducción de la alfombra de los Premios Billboard Latinos.

En exclusiva hablamos con Chiquibaby y no se imaginan donde: en plana prueba de su vestido para la noche de los Billboard Latinos el próximo 21 de octubre.

– ¿Cómo te sientes frente a dos nuevos desafíos en tú carrera?

Stephanie Himonidis: Estoy súper honrada, estoy humildemente agradecida con Telemundo por creer en mí y darme la oportunidad. Primeramente con ‘Detrás de la Fama’, que es un programa que ya lleva más de 7 u 8 años con una gran entrevistadora que es mi amiga Rashel Díaz, y el sentarse con esas estrellas de estas tallas, es un producción muy grande. Fue un reto importante para mí.

-¿Qué nos puedes adelantar?

S.H.: Me tocó sentarme con Pitbull, con Maluma y Carlos Vives, que son 3 artistas completamente diferentes. Aparte Beky G. Fue increíble la verdad. Hablamos de todo, desde su familia, de cómo empezaron, de cómo la fama los ha tratado… Con cada uno tuve una conversación muy a mi estilo, muy diferente.

A Maluma, yo no lo conocía, yo no lo había entrevistado nunca, nunca me había tocado en una alfombra en persona, la verdad fue la entrevista que me sentía un poquito más nerviosa, pero, no te puedo decir que fue la que me más me gustó, pero sí me impresionó. El conocer al ‘Papi Juancho’, el conocerlo a él, la verdad que fue muy interesante.

Por ejemplo, todas las enseñanzas que me dejó Pitbull, que alguien que viene desde abajo, y que dice: ‘Ni las drogas, ni el alcohol, ni las pandilla, lo peor que le puede pasar a un ser humano, es la fama’, ¡imagínate que eso te lo lo diga Pitbull!, que la fama puede ser lo peor que le puede pasar a alguien, pero también lo mejor. Fueron conversaciones muy profundas.

-Como bien dijiste, comienza una nueva etapa, hasta ahora ‘Detrás de la Fama’ lo había hecho Rashel, ¿has hablado con ella, le has pedido algún consejos?

S.H.: Ella me dijo, ‘aprovecha tu momento, échale ganas en todas las oportunidades que te den y dale el máximo’… Ella es una mujer muy emprendedora, y es alguien que siempre me ha aportado y me ha guiado en mi carrera, así que no quise, en el momento que me dieron esta oportunidad, jamás llenar su lugar, al contrario, hacer un buen papel para dejarla bien a ella por todo lo que hizo por nosotros en los últimos años. Echarle ganas y ella me apoya y estoy segura que va a estar orgullosa de mí y de lo que voy hacer.

– ¿Qué pensaste en ese momento que te dieron la noticia de que tú estarías al frente de ambos especiales?

S.H.: Todos queremos tener proyectos así, que te pongan retos. A mí me parecen las alfombras súper divertidas, me encantan porque te llenan de mucha adrenalina, y es como una fiesta para celebrar con todos estos artistas, y es la primera vez que me toca estar en la alfombra conduciendo porque, obviamente, ya me ha tocado el ‘Acceso VIP’, y en varias ocasiones, para varios premios, pero es la primera vez que estoy en la alfombra así que estoy muy muy contenta. Yo le voy a echar todas las ganas, con la mejor actitud. Lo más difícil es encontrar el vestido perfecto. ¡Ya lo tengo puesto!

– ¿Cómo tiene que ser el vestido?,

S.H.: La verdad es que tiene que ser, ante todo, algo que me haga lucir bien, pero que me sienta cómoda. Por supuesto tiene que tener un poquito de blin blin, lo muy sencillo no es lo mío, algo con mucho color, que resalte mi piel morenita.

-Como bien dices las alfombras de los premios son pura adrenalina. ¿te preparas antes?

S.H.: Una de las cosas que me gusta de hacer televisión, es el hacer las cosas en vivo, siento que es natural, sale otro tipo de energía, y, obviamente, creo que para cuando haces algo en vivo tienes que estar preparada, y cuando digo preparada es saber todos los invitados, saber por qué están ahí, y si tú tienes toda esa información y te la aprendes, te la estudias, estas bien empapadita de eso, a la hora de los trancazos te la llevas. Prepararme lo más que pueda y divertirme es el secreto.