Dodgers no se rinden y vencen a Bravos para seguir con vida

Los Dodgers mantuvieron vivas sus aspiraciones de Serie Mundial por al menos otro día con una victoria por 7-3 sobre los Bravos de Atlanta en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Globe Life Field en Arlington, Texas, el viernes por la noche.

Los Bravos lideran la serie y mañana se jugará el Juego 6, ¿será que logren empatar la serie como lo hicieron los Astros?

El receptor Will Smith dio la ventaja con cuadrangular contra el lanzador del mismo nombre, Will Smith, mientras que Corey Seager dio 2 jonrones para que los Dodgers remontaran y evitaran la eliminación.

Seager es el tercer jugador en la historia de los Dodgers con un partido de múltiples cuadrangulares cuando su equipo enfrenta eliminación, uniéndose a Adrian Gonzalez en 2013 y a Shawn Green en 2004.

Es además el tercer jugador con 4 jonrones y 10 remolcadas en una Serie de Campeonato, se une a Nelson Cruz en 2011 y a B.J. Upton en 2008.

